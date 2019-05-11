Nöbetçi noterler artık ilçelerde

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği’nin yaptığı çalışma sonrasında, 81 ilde noterliklerin nöbetçi olarak haftasonu mesai yapmasına yönelik uygulama 6 Nisan’da başlamıştı. İstanbul’da 4, Ankara ve İzmir’de 2’şer, diğer illerde de birer noter, nöbetçi olarak haftasonları hizmet veriyor. Nöbetçi noterliklerde bugüne kadar yapılan işlem sayısı ise 50 bini geçti.

İŞTE YENİ YERLER

Bakanlık, nöbetçi noter uygulamasını ilçelere taşıma kararı aldı. Buna göre, Antalya’nın Alanya ve Manavgat, Muğla’nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris, Şırnak’ın Silopi, Balıkesir’in Edremit, Bursa’nın İnegöl, Mersin’in Tarsus, Tekirdağ’ın Çorlu, Kocaeli’nin Gebze, Aydın’ın Kuşadası ilçelerinde (toplam 12 ilçe) hafta sonları nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilecek.

ÖĞLEN DE ÇALIŞIYOR

Bu ilçelerdeki nöbetçi noterlikler, illerde olduğu gibi 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Nöbetçi noterlikler, öğle tatilinde de mesai yapacak. İlçelerdeki nöbetçi noterlikler de Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden (tnb. org.tr) ilan edilecek. Uygulamaya bu hafta sonundan itibaren başlanacak.

Nöbetçi noterlerin bilgilerine ‘tnb.org.tr’ internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.