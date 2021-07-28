Nöbetçi̇ noterlik uygulaması yeniden başlıyor
Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle bir süre ara verilen nöbetçi noterlik uygulaması, cumartesi günü yeniden başlayacak.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 18:18 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlatılan nöbetçi noterlik uygulamasına, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020'de ara verildi.
Halktan gelen yoğun talep ve 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve alınacak tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' doğrultusunda hafta sonu hizmet verilen nöbetçi noterliğin tekrar başlatılmasına karar verildi. Cumartesi ve pazar günü itibarıyla yeniden başlayacak uygulama kapsamında nöbetçi noterler, 10.00- 16.00 saatlerinde gerekli önlemleri alarak hizmet verecek.
Haluk KARAASLAN/ANKARA (DHA)
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