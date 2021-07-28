Türkiye Nöbetçi̇ noterlik uygulaması yeniden başlıyor

Nöbetçi̇ noterlik uygulaması yeniden başlıyor

Türkiye

Nöbetçi̇ noterlik uygulaması yeniden başlıyor

Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle bir süre ara verilen nöbetçi noterlik uygulaması, cumartesi günü yeniden başlayacak.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 18:18 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlatılan nöbetçi noterlik uygulamasına, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020'de ara verildi.

Halktan gelen yoğun talep ve 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve alınacak tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' doğrultusunda hafta sonu hizmet verilen nöbetçi noterliğin tekrar başlatılmasına karar verildi. Cumartesi ve pazar günü itibarıyla yeniden başlayacak uygulama kapsamında nöbetçi noterler, 10.00- 16.00 saatlerinde gerekli önlemleri alarak hizmet verecek.

Haluk KARAASLAN/ANKARA (DHA)

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