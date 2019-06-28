Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu

Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu Hakkari'deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi