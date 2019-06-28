Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu
Hakkari'deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda nöbet tutan askeri personelin, silahının kazara ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.
AA