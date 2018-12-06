'Noel Baba gerçek değil' diyen öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Adı "Bayan M" olarak açıklanan öğretmenin Hristiyanlar'ın en önemli bayramı olan Noel öncesinde çocuklara Noel Baba'nın yanı sıra diğer mitolojik figürler elfler, uçan Ren geyikleri, leprikonlar, diş perisi ve Paskalya tavşanının da gerçek olmadığını söylediği belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Cedar Hill İlkokulu Müdürü Michael Raj, öğretmeni çocuklarının hayal dünyasını yıkmakla suçlayan velilere özür mektupları gönderdi.

'BEN İNANIYORUM'

Cedar Hill'in de bağlı olduğu bölge ilkokullarının sorumlusu Rene Rovtar, söz konusu öğretmenin artık bu okulda görev yapmayacağını açıkladı.

Kendisinin de bir veli olduğunu olduğunu söyleyen ve çocukların hassasiyetini anladığını belirten Rovtar, Twitter'da bir Noel Baba'yla çekilmiş fotoğrafının altına "Ben inanıyorum" diye yazdı.



