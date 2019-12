Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin "Scar of Bethlehem" yani “Beytüllahim’in yarası” olarak adlandırılan enstalasyonu Batı Şeria'nın güneyindeki Bethlehem'deki Walled Off Otel'de sergilendi. Sanatçı çalışmasını Instagram'dan da duyurdu.

Banksy son çalışmasında, Noel'i kutlayan insanların günümüz Beytüllahimi'nde neler olduğunu düşünmelerini istiyor. Sokak sanatçısı Banksy son çalışması "değiştirilmiş doğuş" sahnesini anlatıyor. Yusuf ve Meryem, kurşun izinin olduğu beton duvarın yanında yer alan bir alanda İsa'nın yanında diz çöküyor.

Beton duvarda, Davut yıldızına benzeyen bir patlama izi yer alıyor. Duvarda yer alan graffitide İngilizce ve Fransızca "aşk" ve "barış" kelimeleri de yer alıyor.

Ayrım Duvarı'yla çevrili otelin müdürü Wissam Salsaa, Banksy'nin söz konusu çalışmasını Noel kutlamaları dolayısıyla otelde sergilendiğini söyledi.

Selsa, çalışmanın, Hazreti İsa'nın doğduğu varsayılan mağara ile üzerinde patlama izi şeklinde "Beytüllahim Yıldızı"nın bulunduğu ırkçı Ayrım Duvarı'nı temsil eden bir enstalasyon çalışmasından oluştuğunu ifade etti.

Banksy'nin Noel'e ve İsrail askeri işgalinin Filistinlileri nasıl etkilediğine dair gönderme yapan bu enstalasyonu hakkında bilgi veren Wissam Salsaa "Banksy’nin amacı Bethlehem'in hikayesini farklı bir şekilde ortaya çıkarmak ve insanları daha fazla düşünmelerini sağlamak” diyor. Salsaa "Banksy konuşamayanlar için bir ses olmaya çalışıyor, sanat yoluyla yeni bir direniş modeli yaratıyor." diyor.

Banksy, 2017'de İsrail-Filistin çatışmasına dikkat çekmek için Walled Off Hotel'i duvar resimleriyle süslemişti.

Otel kendini dünyanın en kötü manzarasına sahip otel olarak nitelendiriyor. Neredeyse her pencere, Batı Şeria'da yüzlerce mil beton ve çit bariyerle çevrili 30 metrelik bir duvarın bir parçası. Beytüllahim'deki 'The Walled Off (Duvarla Çevrili)' Otel, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria içinde ve çevresinde ördüğü tartışmalı duvara bakıyor. Otel "dünyanın en kötü manzarasına sahip olmakla" da övünüyor.

Otelin dokuz odası ve başkanlık süitinin her birinde Banksy'nin Yahudi yerleşimleri, askeri kontrol noktaları ve kapsamlı gözetim sistemi dahil İsrail'in işgalini eleştiren sanat eserleri yer alıyor.

Banksy, uzun zamandır İsrail'i eleştiriyor. Sanatçının eserleri Gazze dahil Filistin topraklarındaki binaların duvarlarında görülebiliyor.