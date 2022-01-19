Nohut ve kuru fasulye Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden. Hem de en sağlıklı bitkisel protein kaynakları. Özellikle kış aylarında hemen her evde nohut ve kuru fasulye pişer. Ancak gelin görün ki nohut ve kuru fasulyenin yaptığı gaz ve şişkinlikten şikayet etmeyenimiz yok. Hele hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar için gaz şikayeti dayanılmaz olabilir. Ancak hem nohut hem de kuru fasulyenin gaz yapmaması için sirke ve soğuk suyla yapabileceğiniz etkili bir çözüm var.

Öncelikle yapmanız gereken nohut yada kuru fasulyeyi pişirmeden en az 12 saat önce ıslatmanız gerekiyor. Ancak ıslatma suyunun sıcak değil soğuk olması gerekiyor. Oda sıcaklığında bir suyla ıslattığınız kuru fasulye ve nohudu haşlamadan önce bu ıslatma suyunu dökün.

Haşlama işlemi için tencereye aldığınız nohut veya kuru fasulyenin üzerine yine soğuk su dökün. Ardından suyun içine yarım kahve fincanı kadar sirke ekleyin ve kaynaması için bırakın.

Haşlanma işlemi bittiğinde suyu döküp fasulye veya nohutları pişirmek için ayırın.

KURU FASULYE NEDEN GAZ YAPAR?

Fasulye “oligosakkarit” denilen bir şeker molekülü içerir. Oligosakkarit tipi büyük moleküllü şekerler midemizde veya ince bağırsaklarımızda sindirilemezler. Çünkü vücudumuz oligosakkaritleri sindirmemizi sağlayacak bir enzim yoktur.

İnsan vücudunda bu molekülleri yıkacak bir enzim yoktur. Bu nedenle oligosakkaritler sindirilmeden kalın bağırsak geçerler ve burada sayısız mikroplar tarafından gıda olarak kullanılırlar. Bu bakteriler enfeksiyonların bazı türlerini vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı antikorların üretimi için gerekli bazı vitaminlerin oluşumu ve emilimi gibi sağlık için çok önemli fonksiyonları yerine getirirler. Ancak fasulyenin oligosakkaritleri ile barsak bakterilerinin girdiği etkileşim sonucu gaz açığa çıkar. İşte fasulye yenilince oluşan bağırsak gazlarının nedeni budur.

GAZ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?