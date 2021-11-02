Yemek Nohut yemeği nasıl yapılır? Nohut yemeği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Nohut yemeği nasıl yapılır? Nohut yemeği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Nohut yemeği nasıl yapılır? Nohut yemeği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Etli veya etsiz olarak tüketebileceğiniz nohut yemeği tarifi, günlük hayatta kolay hazırlayabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, nohut yemeği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız nohut yemeği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

02 Kasım 2021, Salı 13:02 Son Güncelleme:
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Birçok çorbanın yanına yakışan ve sevilerek yenen nohut yemeği tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, nohut yemeği nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız nohut yemeği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler, püf noktası...

NOHUT YEMEĞİ TARİFİ

Nohut yemeği malzemeler

  • 2 su bardağı nohut
  • 2 adet sivri biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 5 su bardağı su
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz

NOHUT YEMEĞİ YAPILIŞI

Nohudu bir gece önceden sıcak suya koyun içine koyun. Ertesi gün süzüp durulayın.

Süzdüğünüz nohutları üzerine temiz su ilave edip 20 dakika kadar haşlayın. Sıvı yağı düdüklü tencereye alın. Soğanı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurmaya başlayın. Biberleri de soğanlarla aynı boyutta doğrayıp tencereye ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Daha sonra salçayı ilave edin. Kavurma işlemini salçanın kokusu çıkana sürdürün.

Bir gece önceden ıslatıp haşladığınız nohutları, tencereye ekleyin ve nohutları ezmeden birkaç tur karıştırın. Üzerine kaynar su, tuz, karabiber ve pul biberini ekleyin. Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Nohut güzelce pişince tencerenin altını kapatın.

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