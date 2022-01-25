Akşam yemeklerinde nohut yemeği yapıldığında yanında farklı yemekler de yapılabilir. Özellikle de nohut yemeğinin yanında gidecek tüm besinlerin doğru bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Her evde yoğun olarak pişirilen nohut yemeğinin sağlığa da çok sayıda faydası bulunmaktadır.

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NOHUT YEMEĞİNİN YANINA NE GİDER?

Akşam yemeklerine lezzet katan nohut yemeği, ister ana yemek olarak isterseniz de yanına bir sebze yemeği daha pişirerek de servis edebilirsiniz. Nohut yemeği ile birlikte mercimek çorbası, havuç tarator, taze fasulye, zeytinyağlı dolma tüketilebilir.

Nohut yemeğinden önce yoğurt çorbası, kabak çorbası, ezogelin, tarhana çorbası ve mercimek çorbası oldukça lezzetli olur.

Püf noktası: Nohutun gaz yapmaması için böyle pişirin.

YANINA NE YAPILIR?

Besleyici ve doyurucu bir yemek olduğu için yanına yapılacak olan tariflerinde besleyici olmasına özen gösterilmelidir. Vitamin bakımından zengin olan nohut yemeği ideal kaloride bir yemektir. Yanına pirinç pilavı yakışır. Yoğurt ve turşuyla servis edildiğinde oldukça lezzetli olur.

Çoban salata ve mevsim salatası ile çok yakışan bir yemektir.



