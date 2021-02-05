Yemek Nohutlu erişte tarifi: Nohutlu erişte nasıl yapılır?

Nohutlu erişte tarifi: Nohutlu erişte nasıl yapılır?

Yemek

Nohutlu erişte tarifi: Nohutlu erişte nasıl yapılır?

Bir gün önceden kalan nohut yemeğini değerlendirmek için enfes bir tarif ile karşınızdayız. Fazla yemeği kalanlar nohutlu erişte nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz ve fazla kalan yemeğinizi değerlendireceğiniz nohutlu erişte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

05 Şubat 2021, Cuma 15:10 Son Güncelleme:
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Artan yemeğini değerlendirmek için en iyi alternatiflerden birisi nohutlu erişte tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için nohutlu erişte tarifi arıyor ya dea nohutlu erişte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Nohutlu erişte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Nohutlu erişte tarifi

Nohutlu erişte malzemeleri

  • Artmış nohut yemeği
  • Yemeğin miktarına göre erişte

Nohutlu erişte yapılışı

Erişteleri fırın tepsisine serin ve üzeri pembeleşinceye kadar fırında pişirin. Bu arada kalan nohut yemeğini ısıtın. Pembeleşen eriştenin üzerine nohut yemeğini döküp servis edin. 

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