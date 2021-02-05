Nohutlu erişte tarifi: Nohutlu erişte nasıl yapılır?

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Nohutlu erişte tarifi

Nohutlu erişte malzemeleri

Artmış nohut yemeği

Yemeğin miktarına göre erişte

Nohutlu erişte yapılışı

Erişteleri fırın tepsisine serin ve üzeri pembeleşinceye kadar fırında pişirin. Bu arada kalan nohut yemeğini ısıtın. Pembeleşen eriştenin üzerine nohut yemeğini döküp servis edin.



