Yemek Nohutlu yahni tarifi: Nohutlu yahni nasıl yapılır?

Nohutlu yahni tarifi: Nohutlu yahni nasıl yapılır?

Yemek

Nohutlu yahni tarifi: Nohutlu yahni nasıl yapılır?

Nevşehir mutfağının en popüler lezzetlerinden birisi olan nohut yahni tarifi, sofraları süsleyen enfes bir tarif. Yöresel lezzet düşkünleri nohut yahni nasıl yapılır merak ediyor. Severek yiyeceğiniz nohut yahni tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

30 Ocak 2021, Cumartesi 11:43 Son Güncelleme:
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Enfes bir et yemeği olan nohut yahni tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için nohut yahni tarifi arıyor ya da nohut yahni nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Nohut yahni tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Nohutlu yahni tarifi

Nohutlu yahni malzemeleri

  • 2 su bardağı nohut
  • 500 gram kuşbaşı dana eti
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 15 gram tereyağı
  • 250 gram arpacık soğan
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Kırmızı pul biber
  • 2,5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı et suyu

Nohutlu yahni yapılışı

Nohudu 10-12 saat önceden suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp bir tencerede yumuşayana haşlayın. Bir başka tencerede zeytinyağını kızdırıp domates ve biber salçasını kavurun. Etleri ve tereyağını da ekleyip kavurmaya devam edin. Üzerine sıcak suyu ve et suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Etler yumuşadığında arpacık soğanları ilave edin. 10 dakika daha pişirdikten sonra nohut, tuz ve baharatları ilave edin. Soğanlar da piştiğinde ocaktan alıp servis edebilirsiniz.

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