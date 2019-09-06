Nokia 2720 Flip ve Nokia 800 Tough yeni halleriyle geri dönüyor Akıllı telefonların piyasayı ele geçirmesinin ardından bir süre sessiz kalan Nokia, klasik modellerini yenileme girişimleriyle tekrar ses getirdi. Nokia son iki yılda önce en ünlü modellerinden biri olan 3310'u, sonra da 8110'u tekrar tasarlayarak piyasaya sürmüştü. Şimdiyse başta Nokia 2720 Flip olmak üzere dört telefon daha yenileniyor.