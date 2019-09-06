Nokia 2720 Flip ve Nokia 800 Tough yeni halleriyle geri dönüyor
Akıllı telefonların piyasayı ele geçirmesinin ardından bir süre sessiz kalan Nokia, klasik modellerini yenileme girişimleriyle tekrar ses getirdi. Nokia son iki yılda önce en ünlü modellerinden biri olan 3310'u, sonra da 8110'u tekrar tasarlayarak piyasaya sürmüştü. Şimdiyse başta Nokia 2720 Flip olmak üzere dört telefon daha yenileniyor.
Nokia telefonlarının arkasındaki Finlandiya menşeili firma olan HMD Global, IFA 2019'da Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 2720 Flip, Nokia 800 Tough modellerini tanıttı.
'Nokia Originals' konsepti kavramında tanıtılan klasik modeller, yenilenmiş özellikle ve akıllı telefon özellikleriyle dikkat çekiyor.
Modeller arasında en dikkat çekenler 2720 Flip ve askeri sınıf korumaya sahip olan Nokia 800 Tough, zor şartlara ve darbelere ekstra dayanıklı. Her iki telefon da KaiOs işletim sistemini kullanoyor.
Nokia 2720 Flip'in fiyatı 90 euro iken, Nika 800 Tough 110 euro fiyatla satılıyor.