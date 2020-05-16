Nokia 6.3, Snapdragon 730 ile gelebilir
HMD Global’in önümüzdeki birkaç ay içinde Nokia 6.3 modelinin piyasaya sunması bekleniyor. İddialara göre Nokia 6.3, Snapdragon 730 işlemciyle gelebilir. Onur Binay/posta.com.tr
16 Mayıs 2020, Cumartesi 14:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Nokia 6.3 ile ilgili ilk rapor, cihazın Snapdragon 67x serisi işlemciyle güçlendirileceğini iddia ediyordu.Ancak yeni bir rapora göre telefon aslında daha yetenekli olan Snapdragon 730'a sahip olacak.
İçeriden gelen kişi cihazın bir prototipine sahip olduğunu iddia ediyor ve birkaç ek ayrıntı da paylaştı. Kamera, 24 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş sensör, 2 MP derinlik ve 2MP makro kamerayı barındıran dörtlü bir kurulumla gelecek.
Son olarak kaynak, Nokia 6.3'ün güç düğmesinin içinde bir parmak izi tarayıcısı olacağını iddia ediyor. Ona göre, Nokia 6.3, tek elle kullanım düşünülerek yapılmış kompakt bir telefon olacak.
Nokia 6.3'ün üçüncü çeyrekte gelmesi bekleniyor. Selefi Nokia 6.2, geçen yıl Ekim ayında piyasaya sürülmüştü.