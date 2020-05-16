Nokia 6.3, Snapdragon 730 ile gelebilir

Nokia 6.3 ile ilgili ilk rapor, cihazın Snapdragon 67x serisi işlemciyle güçlendirileceğini iddia ediyordu.Ancak yeni bir rapora göre telefon aslında daha yetenekli olan Snapdragon 730'a sahip olacak.

İçeriden gelen kişi cihazın bir prototipine sahip olduğunu iddia ediyor ve birkaç ek ayrıntı da paylaştı. Kamera, 24 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş sensör, 2 MP derinlik ve 2MP makro kamerayı barındıran dörtlü bir kurulumla gelecek.

Son olarak kaynak, Nokia 6.3'ün güç düğmesinin içinde bir parmak izi tarayıcısı olacağını iddia ediyor. Ona göre, Nokia 6.3, tek elle kullanım düşünülerek yapılmış kompakt bir telefon olacak.

Nokia 6.3'ün üçüncü çeyrekte gelmesi bekleniyor. Selefi Nokia 6.2, geçen yıl Ekim ayında piyasaya sürülmüştü.