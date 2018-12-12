Nokia Android Pie güncellemesini yayınlamıyor!

HMD Global bünyesinde başarılı işlere imza atan Nokia, güncellemeleri hızlı bir şekilde sunması ile büyük beğeni toplamıştı. Ancak Android 9.0 Pie güncellemesi ile Nokia verdiği sözleri tutmamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 8 modelleri için Android 9.0 Pie güncellemesi için söz veren Nokia, maalesef ki sözünde durmadı.

HMD’nin açıklamasına göre; Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 8 için Android 9.0 Pie güncellemesi Kasım ayının sonunda yayınlanacaktı. Ancak Aralık ayına girmemize rağmen güncellemelerden ses seda çıkmadı. Söylenene göre; bu modeller için Android 9.0 Pie hazır olmasına rağmen, güncelleme bilerek sunulmuyor.

Nokia’nın Android Pie sürümü için Aralık ayının sonunu beklediği de belirtiliyor. Firmanın neden böyle bir karar aldığı ise henüz bilinmiyor. Tahminlere göre; Nokia sorunsuz bir Android Pie deneyimi sunmak için testlerini bir ay daha uzatmış olabilir.

Bakalım tepki üzerine tepki alan Nokia, Aralık ayında Android Pie güncellemesini daha önce açıkladığı modeller için yayınlayacak mı?

Google Pixel 3 Lite bir kez daha sızdı!