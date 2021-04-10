2005 yılında İstanbul’da kurulan Nokia Teknik Destek Merkezi ya da İngilizce adıyla Nokia TAC (Technical Assistance Center) bugün Nokia’nın 100 farklı ülkedeki müşterilerine teknik destek hizmeti sunuyor. Destek verilen firmalar arasında global iletişimin lideri konumundaki firmalar da yer alıyor.

Nokia TAC, 2005 yılında kurulduğunda 5 kişilik bir mühendislik ekibinden oluşuyordu. Günümüzde ise 50’nin üzerinde mühendis, yönetici ve danışman ile hizmet veriyor. Nokia TAC ekibi ileri seviyede İngilizce bilen, bilgi ve iletişim teknolojilerinin farklı alanlarında uzmanlık ve ürün sertifikalarına sahip kişilerden oluşuyor.

Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan ise önümüzdeki süreçte Türkiye'deki Nokia TAC ekibini daha da genişletmeyi istediklerini, hem Türkiye'de istihdam yaratarak büyümeyi, hem de Türkiye'nin uluslararası bilgi ve iletişim teknolojileri alanında daha çok söz sahibi olmasını hedeflediklerini kaydetti.



