Nokia, çalışanlarına haftada üç gün uzaktan çalışma izni verdi

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, Ocak ayından itibaren çalışanlarının haftanın 3 günü evden çalışmasına izin verdiklerini açıkladı.

Şirketin hali hazırda devam eden evden çalışma politikasının, Aralık ayında sona ermesi bekleniyordu.

Nokia CEO'su Pekka Lundmark tarafından yapılan açıklamada, "Salgın, kurumları değişmeye zorladı ve teknoloji insanlara yenilik yapmalarını sağlayan araçlar verdi. Çoğu durumda, sonuçlar eski çalışma yöntemine geri dönmeyecek kadar iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Dünya çapında 130 ülkede yaklaşık 92 bin çalışanı olan şirketin, Mart ayında 'maliyetleri azaltmak ve araştırmaya daha fazla yatırım yapmak için' iki yıl içinde 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Nokia ayıca, çalışma alanlarına daha az alan ayıracak şekilde, ofislerinin yüzde 70'ini ekip çalışmasına ve toplantılara ayıracak şekilde yeniden tasarlamayı planlıyor.

Dallas, Singapur ve Budapeşte'deki ofislerini yeniden yapılandıran şirketin, yıl sonuna kadar daha fazla ofisi dönüştürmesi bekleniyor.

Öte yandan, Renault ve Stellantis gibi şirketler de, çalışanlarına haftada üç güne kadar evden çalışmalarına izin veren yeni düzenlemelerde bulundu.