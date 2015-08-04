Nokia Here satıldı

Nokia’nın Here haritalama hizmetini satmak istediği zaten bir süredir konuşuluyordu. Ve işte bu söylenti nihayet gerçeğe dönüşmüş oldu.

Nokia; Here hizmetini; Audi, BMW ve Daimler’den oluşan bir konsorsiyuma satmak için gereken imzayı atmış oldu. Anlaşmanın 2.8 milyar Euro seviyesinde gerçekleştiği duyuruldu.

Her üç Otomotiv Devinin de Here üzerinde eşit hakka sahip olacağı açıklandı. Otomobilleri internetle daha fazla ilişki içerisinde bulunan araçlara çevirmek isteyen Otomotiv Endüstrisi; Here hizmeti ile bu amaca daha da yaklaşmış olacak.

Here’ı almaya çok yakın görünen şirketlerden olan Uber ise böylece hedefine ulaşamamış oldu. Hatırlanacağı gibi Nokia da geçen Nisan ayında Alcatel-Lucent’i satın almıştı. Here hizmetini satmak istemesi de bu satın almayı karşılamak amacıyla fon elde etmek olarak yorumlanıyordu.

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