Nokia tarafından Apple’a karşı açılan bir davaya başkanlık eden federal yargıcın, Apple hissesine sahip olduğu tespit edildi. Ancak bu durum karşısında yasal bir yaptırım uygulanması pek mümkün değil.

Apple ve Nokia, akıllı telefon pazarındaki rekabetin zirveye ulaştığı dönemde, bir patent ihlali davasıyla karşı karşıya gelmişlerdi. İki şirketin arasındaki sorun Haziran 2011'de çözülmüş ve Apple, Nokia'ya patentlerle ilgili bir ödeme yapmıştı.

Apple ve Nokia davası 2010 yılında açıldığında, davaya başkanlık eden yargıç William M. Conley, Apple hisselerine sahipti. Mahkemenin baş katip yardımcısı Joel Turner bunun kendisine bildirildiğini ancak bu durumun yargıç Conley'in kararını etkilemediğini söyledi. Conley ise tartışmalara sebep olan Apple hissesi konusunu, 27 Ağustos'ta yayınlanan bir mektupla duyurdu.

Yargıç Conley'nin dava sırasında yüzde kaçlık hisseye sahip olduğu belli değil. Ancak şirket hissesinin herhangi bir sıfatla mülkiyeti, Birleşik Devletleri Hakim Davranış Kuralları uyarınca Conley'in reddini gerektirecekti. ABD yasalarına göre, kararı etkileyebilecek böyle bir gelişme, yargıç davayla ilgili kararını verse bile rapor edilmesi gerekiyor.

Apple ve Nokia, tazminat talep etmeleri halinde 27 Ekim'e kadar Conley'nin açıklamasına yanıt vermeye davet edildiler.