Nokia yeni nesil Airscale 5G ürünlerini duyurdu

Nokia, 32TRX ve 64TRX ürünleriyle birlikte yeni nesil ReefShark destekli AirScale massive MIMO antenlerini ve ayrıca 8T8R uzak radyo vericisi çözümlerini sunuyor. 32TRX, 17 kg ağırlığıyla hem sektörün en hafif ürünü hem de saha çözümlerini basitleştirip hızlandırıyor. Bu düşük ağırlık, özellikle yüksek radyo frekans bant genişliğini (200 MHz ‘kullanılan’ ve 400 MHz ‘anlık’ bant genişliği) desteklemek ve performanstan ödün vermeden yüksek radyo frekansı güç çıkışı sağlamakla birlikte elde ediliyor. 32TRX ve 64TRX massive MIMO antenleri, parçalı spektrum ve ağ paylaşım durumlarını destekliyor.

Nokia, AirScale Sistem Modülünün kapasitesini artırmak için yeni SoC tabanlı sistem modülü eklenti kartlarını (PIU) da piyasaya sürüyor. Yeni ReefShark destekli eklenti kartları, önceki nesillere kıyasla sekiz kata kadar daha fazla verim sunuyor ve sekiz kata kadar daha fazla hücre için kullanılabiliyor. Kurulumları kolay ve tüm AirScale konuşlandırmalarının yükseltilmesini ve genişletilmiş şekilde işletilmesini basitleştiriyorlar. Nokia'nın temel bant modülü, aynı anda 90.000 bağlı kullanıcıyı destekleyebiliyor ve 84 Gbps aktarım hızına sahip. Yüksek verimliliğe sahip ReefShark destekli eklenti kartları ayrıca güç tüketimini yüzde 75'e kadar azaltıyor. Nokia'nın modüler AirScale sistem modülü, mobil operatörlerin 5G işletmeleri büyüdükçe kapasitelerini esnek ve verimli bir şekilde ölçeklendirmesine imkan tanıyor.

Nokia Single RAN yazılımı artık 5G'yi de içeriyor; 5G'nin kullanıma sunulmasını hızlandırıyor ve ortak transport, ortak çalışabilirlik, ortak yazılım teslimatı ve daha fazla donanım paylaşımı ile ağ verimliliklerinin kilidini açarak genel radyo erişim ağına dair TCO’yu (Toplam Sahip Olma Maliyeti) azaltıyor. Nokia'nın Single RAN yazılımı ile yeni sistem modülü kapasite kartlarının birleşimi, çok teknolojili (2G, 3G, 4G, 5G) ve çok bantlı hizmet sunuyor ve tek bir sistem modulü platformunda en yeni ön-aktarım arayüzlerini (eCPRI) destekleyerek ağı sadeleştiriyor ve maliyetleri düşürüyor.

Nokia'nın AirScale sistem modülü mimarisi geleceğe yönelik olarak ve artan kablosuz trafik taleplerini destekleyecek şekilde tasarlandı. L1 ve L2 (1. Katman ve 2. Katman) hesaplamasını L3 (3. Katman) ve transport eklenti birimlerinden ayrı tutarak, ağa ihtiyaç duyulan zaman ve yerlerde kapasite eklenebiliyor. Ağ modernizasyonu, yazılım yükseltmesi ile ya da mevcut sistem modülüne ilave yeni kartlarla kolayca gerçekleştirilebiliyor.