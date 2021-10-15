Nokia, yılan oyunlu klasik 6310 modelini yeniden piyasaya sürdü

2000'li yıllarda birçok kişinin elinde görülebilen Nokia'nın 6310 modeli, birkaç yeni özellik ve ikonik oyun Snake (yılan oyunu) de dahil olmak üzere sahalara geri dönüş yaptı.

Telefona yapılan yenilikler, daha iyi okunabilirlik ve erişilebilirlik sunan büyük bir renkli ekranı içeriyor. Ancak kullanıcılar, dokunmatik ekran özelliği olmayan telefonda tuş takımına dokunuyor olacak.

Telefonda ayrıca kablosuz bir FM radyo ve telefonun darbelere dayanıklı aynı sert kabuk da dahil olmak üzere, klasik modeldekine benzer birçok özellik bulunuyor.

Siyah ve limon sarısı olmak üzere 2 farklı renkte piyasaya sürülen cihaz, selefinde olduğu gibi 21 güne kadar dayanabilen devasa bir pil ömrüne sahip ve tek bir arka kamera içeriyor.

Telefon, Nokia'nın kendi web sitesinde 70 euro'ya (745 TL) satışa sunuldu.

İlk olarak 2001'de piyasaya sürülen 6310, 2002'de 6310i olarak güncellendi ve 2005'te üretimi durduruldu.

Nokia markasının lisans haklarını elinde bulunduran Fin teknoloji devi HMD Global tarafından yapılan bir düzenlemenin ardından, bu yılın başlarında telefonun geri dönüş yapacağı duyurulmuştu.

Bir HMD Global sözcüsü, "Nokia 6310, günümüzün bağlı kullanıcıları için yeniden tasarlanmış bir klasik" ifadelerini kullandı.