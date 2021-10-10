Nokul nasıl yapılır? Nokul tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Bafra, Sinop ve Isparta gibi illerin yöresel tatlısı olan nokul tarifi, isteğe bağlı tatlı veya tuzlu şekilde yapılabilen enfes bir lezzet. Peki, nokul nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yöresel tatlılar arasında en beğeneceğiniz nokul tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
10 Ekim 2021, Pazar 14:12 Son Güncelleme:
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Anadolu'nun birçok ilinde yapılan nokul tarifi, yörelere göre farklılık gösterebiliyor. Peki, nokul nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız nokul tarifi, püf noktası, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve yapılışı...
NOKUL TARİFİ
Nokul malzemeler
- 2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzerine)
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma)
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 paket yaş maya
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 5,5 su bardağı un
İç harcı için;
- 1 su bardağından biraz eksik toz şeker
- 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz
- 1 tatlı kaşığı gül suyu
- 1 kahve fincanı tahin
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 2,5 su bardağı kuru üzüm
- Sıcak su (kuru üzümü ıslatmak için)
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı susam
- 1 yemek kaşığı su
Unu eleyerek yoğurma kabına alın. İçine bir tutam tuz ekleyin. Ortasını havuz gibi açın.
Maya ve şekeri ılık suda eritip bu havuza boşaltın. Kenarlardaki unları elinizle mayanın üzerine alın. Yoğurma kabının ağzını kapatıp mayanın canlanması için 10 dakika bekletin.
Bu sürenin sonunda ayçiçeği yağının 3 kaşık kadarını ayırıp kalanını una ekleyin. Ilık su, sirke, karbonat ve yoğurt da ilave edip yoğurun. Üzerini yeniden kapatıp mayalanması için 40 dakika kadar kenara alın.
Bu esnada 3 kaşık ayçiçeği yağını tahin ve gülsuyu ile karıştırın. Başka bir yerde tarçın ve karanfili, üçüncü bir kasede ise ceviz içi, kuru üzüm ve şekeri karıştırın.
Mayalanan hamurunuzu iki parçaya bölün. Parçalardan biri 45 santimetre çapında yarım santimetre kalınlığında açın. Üzerine önce tahinli karışımı sürün. Sonra tarçınlı karışımı ardından da cevizli karışımı serpin. Hamuru karşılıklı iki taraftan ortaya doğru rulo yapın. Bıçakla boydan keserek ruloları ayırın. Ardından enine 5-6 parçaya bölün. Malzemenin diğer yarısına da aynı işlemi yapın.
Susamı 1 kaşık suda ezin. Hamurların üzerine yumurta sarısı sürün ve bu kısmı susamlı suya batırın. Yağlı kağıt dizdiğiniz tepsiye yerleştirin. Yeniden mayalanması 20 dakika da tepside bekletin. Ardından önceden 190 derecede ısıtılmış fırına verin. 20-25 dakika içinde nokullarınız pişmiş olacak.