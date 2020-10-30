Norm Ender: Çırılçıplak güneşlenmek istiyorum

Ender çarpıcı açıklamalar yaptı:

“İzmir’de bizim yaptığımız bir organizasyonda kapıdaki insanlar beni tanımadı. İçeri alınmadım. Görevlileri ikna etmek için posterlerde yer alan resmimi bile gösterdim. Ancak kimseyi ikna edemeyince bilet alarak girdim.”

“Hiç çıplak güneşlenmedim ama özeniyorum. Kimsenin olmadığı tropik adalarda belki yapabilirim.”

“Aydın’da konser verirken polis gelip aldı. Bir saat nezarete kaldım. Meğer ikametgah adresim farklı görüyormuş.”















