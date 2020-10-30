Magazin Norm Ender: Çırılçıplak güneşlenmek istiyorum

Norm Ender: Çırılçıplak güneşlenmek istiyorum

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Norm Ender: Çırılçıplak güneşlenmek istiyorum

Rap yıldızı Norm Ender, YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu.

30 Ekim 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Ender çarpıcı açıklamalar yaptı:

İzmir’de bizim yaptığımız bir organizasyonda kapıdaki insanlar beni tanımadı. İçeri alınmadım. Görevlileri ikna etmek için posterlerde yer alan resmimi bile gösterdim. Ancak kimseyi ikna edemeyince bilet alarak girdim.”

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Hiç çıplak güneşlenmedim ama özeniyorum. Kimsenin olmadığı tropik adalarda belki yapabilirim.”

Aydın’da konser verirken polis gelip aldı. Bir saat nezarete kaldım. Meğer ikametgah adresim farklı görüyormuş.”


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