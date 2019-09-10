Norm Ender kaza haberini yalanladı

Norm Ender kaza haberlerini şu sözlerle yalanladı:

"Arkadaşlar menajerim Derya kaza geçirmişti 6 gün önce ben değil! Ayıp size yalan haberimiz bile bahtsız çıkıyor, Cem Yılmaz’a gelince uçak aldı bize gelince kaza yaptı! İyiyim dostlar merak etmeyin, kaza falan yok."

NORM ENDER KİMDİR?

Ender Eroğlu veya bilinen sahne adıyla Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova’da doğdu. 10 yaşlarında Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul iline Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir iline geri döndü. Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazdı. Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu Her şey Dahil isimli programda konuyla ilgili yorum içeren En Çekici Manken adlı bir rap parçası söyledi. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekti.

2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıkladıç Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.

Norm Ender, küfür içeren Eksik Etek şarkısıyla, özellikle sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer aldı.





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