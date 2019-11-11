Haluk Levent, ‘Fizy İstanbul Müzik Haftası’ndaki konserini annesi Sabriye Acil vefat ettiği için iptal etti. Ancak konser alanına gelip sahneye çıkarak seyirciye şöyle seslendi:

'Beni bağışlayın'

“Birkaç gün önce annemi yitirdim. Şu an eğlenmeye, eğlendirmeye psikolojik olarak hazır değilim. Size saygımdan arkadaşlarımla gelip iyi akşamlar dilemek istedim. Beni bağışlayın.”

'Unutmayın ki bana bir şey olmaz'

‘Mekanın Sahibi’ şarkısının çalıntı olduğu iddiasına tepki gösteren Norm Ender ise sahneden Gülben Ergen’in şu özlü sözünü paylaştı: “Unutmayın ki, bana bir şey olmaz.”





Bu haberi de okudular Aydilge'den Norm Ender'e gönderme: Emlakçı değilim!

Bu haberi de okudular Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı Spotify'dan kaldırıldı

Bu haberi de okudularNorm Ender’in 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı mı?