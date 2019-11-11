Norm Ender'den Gülben'li gönderme

‘Fizy İstanbul Müzik Haftası’nda sahneye çıkan rapçi Norm Ender'den Gülben Ergen'li gönderme

11 Kasım 2019, Pazartesi 08:00 Son Güncelleme:
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Norm Ender'den Gülben'li gönderme

Haluk Levent, ‘Fizy İstanbul Müzik Haftası’ndaki konserini annesi Sabriye Acil vefat ettiği için iptal etti. Ancak konser alanına gelip sahneye çıkarak seyirciye şöyle seslendi:

'Beni bağışlayın'

“Birkaç gün önce annemi yitirdim. Şu an eğlenmeye, eğlendirmeye psikolojik olarak hazır değilim. Size saygımdan arkadaşlarımla gelip iyi akşamlar dilemek istedim. Beni bağışlayın.”

'Unutmayın ki bana bir şey olmaz'

‘Mekanın Sahibi’ şarkısının çalıntı olduğu iddiasına tepki gösteren Norm Ender ise sahneden Gülben Ergen’in şu özlü sözünü paylaştı: “Unutmayın ki, bana bir şey olmaz.”


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