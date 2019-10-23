Norm Ender’in 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı mı?

Gizem Yetil

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Norm Ender “Mekanın Sahibi” diğer rapçilere dis atmış, Ezhel, Ben Fero gibi popüler rapçileri Amerikan özentisi olmakla suçlamıştı.

Posta’dan Oya Çınar’a konuşan Norm Ender şu sözleri kullanmıştı, “Bu çocukların bazılarının bir rap geçmişi var ama o kadar Amerikan özentisi içindeler ki bugün yaptıkları müziğin rap kültürüyle alakası yok.”

Müzik çalıntı iddiası

Günlerce iddialı sözleri ve şarkısıyla gündemden düşmeyen Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısı 10 Ocak 2019’da Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından çıkarılan "Work My Move" isimli şarkının müziği ile aynı denilecek kadar benzer olduğu görüldü.

Norm Ender ise “Mekanın Sahibi” adını verdiği rap şarkıyı 19 Temmuz’da yayınlamıştı.

İki şarkı arasındaki fark:

Sosyal medyadan gelen bazı yorumlar şöyle:











