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  • Norm Ender’in 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı mı?

Norm Ender’in 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı mı?

“Mekanın Sahibi” isimli şarkısıyla rap dünyasında adeta bir ‘savaş’ başlatan Norm Ender hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. 'Mekanın Sahibi' şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi

23 Ekim 2019, Çarşamba 10:18 Son Güncelleme:
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Norm Ender’in 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı mı?

Gizem Yetil

gizem.yetil@posta.com.tr

Norm EnderMekanın Sahibi” diğer rapçilere dis atmış, Ezhel, Ben Fero gibi popüler rapçileri Amerikan özentisi olmakla suçlamıştı.

Posta’dan Oya Çınar’a konuşan Norm Ender şu sözleri kullanmıştı, “Bu çocukların bazılarının bir rap geçmişi var ama o kadar Amerikan özentisi içindeler ki bugün yaptıkları müziğin rap kültürüyle alakası yok.” 

Müzik çalıntı iddiası

Günlerce iddialı sözleri ve şarkısıyla gündemden düşmeyen Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısı 10 Ocak 2019’da Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından çıkarılan "Work My Move" isimli şarkının müziği ile aynı denilecek kadar benzer olduğu görüldü.

Norm Ender ise “Mekanın Sahibi” adını verdiği rap şarkıyı 19 Temmuz’da yayınlamıştı.

İki şarkı arasındaki fark:

Sosyal medyadan gelen bazı yorumlar şöyle:


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