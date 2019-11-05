Rapçi Norm Ender, "Mekanın Sahibi" isimli şarkısıyla piyasaya çok hızlı bir dönüş yapmıştı.

Şarkının piyasaya çıktığı günden itibaren rapçilerle uzun süre polemik yaşamış ve gündemde yer almıştı. Şarkıyla ilgili çalıntı iddialarını Posta.com.tr'den Gizem Yetil ortaya çıkarmıştı.

Posta.com.tr'nin yazdığı 'Mekanın sahibi' şarkısı çalıntı mı?

Şarkının çalıntı olduğuna dair iddia Posta.com.tr'de yer almıştı.

Gizem Yetil köşesinde bu yazıya yer vermişti:

“Mekanın Sahibi” isimli şarkısıyla rap dünyasında adeta bir ‘savaş’ başlatan Norm Ender hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

'Mekanın Sahibi' şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi.

"Amerikan özentisi" olmakla suçladı

Norm Ender “Mekanın Sahibi” diğer rapçilere dis atmış, Ezhel, Ben Fero gibi popüler rapçileri Amerikan özentisi olmakla suçlamıştı.

Norm Ender Posta Gazetesi'ne konuşmuştu

Posta’dan Oya Çınar’a konuşan Norm Ender şu sözleri kullanmıştı, “Bu çocukların bazılarının bir rap geçmişi var ama o kadar Amerikan özentisi içindeler ki bugün yaptıkları müziğin rap kültürüyle alakası yok.”

Müzik çalıntı iddiası

Günlerce iddialı sözleri ve şarkısıyla gündemden düşmeyen Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısı 10 Ocak 2019’da Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından çıkarılan "Work My Move" isimli şarkının müziği ile aynı denilecek kadar benzer olduğu görüldü.

Norm Ender ise “Mekanın Sahibi” adını verdiği rap şarkıyı 19 Temmuz’da yayınlamıştı.

Youtube'da 100 milyondan izlenen şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'in "Work My Move" adlı parçasına benzediği ileri sürülmüştü.

Ender Eroğlu veya bilinen sahne adıyla Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova’da doğdu. 10 yaşlarında Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. Atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

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