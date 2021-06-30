Normal dönem başlıyor! Hayatımız değişecek! O yasaklar kalkıyor…

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği normalleşme kararlarını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasıyla 1 Temmuz'dan itibaren girilecek normalleşme sürecinin detayları belli oldu. Genelgede kafe, restoranların açılış-kapanış saatleriyle, nişan-düğün gibi organizasyonların nasıl yapılacağına dair tüm detaylar verildi. İşte 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme adımları:

- Tüm sokak kısıtlamaları ve şehirler arası seyahat sınırlamaları kaldırılacak.

- Tüm işyerleri, daha önce olduğu gibi ruhsatlarına uygun saatler arasında açık kalabilecek.

- Kapalı yüzme havuzları, sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları açılacak.

- İşyerlerinde saat 24.00’ten sonra canlı ya da kayıttan müzik yayını yapılamayacak.

- Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu sorgulaması, maske takma tedbirleri sürecek. Masalar arası mesafe 1.5 metre olacak. Aynı masada oturan kişi sayısı sınırlanmayacak

- Kahvehanelerde taş ve kağıt oyunları oynanabilecek. Masalar arası mesafe 1.5 metre olacak, müşteriler maske takacak.

- Nargile kafeler kapalı kalacak, hiçbir yerde nargile servisi yapılmayacak.

- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, açık alanda kişi başı en az 4 metrekare, kapalı alanda ise 6 metrekare şartı ile düzenlenebilecek. Maske zorunlu olacak

- Şehiriçi veya şehirler arası toplu taşıma araçlarında yolcu kapasite sınırlaması kaldırılacak, maske takmak zorunlu olacak. Her yaştakiler kısıtsız seyahat edebilecek.

- Kamu kurum ve kuruluşları normal mesai düzenine dönecek.

- Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare şartı sürecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak. Saat 24.00’ten sonra müziğe izin verilmeyecek.

- Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler artık yapılabilecek.

- Piknik ve mesire alanları metrekareye 4 kişi düşecek şekilde planlanacak. Masalar arası en az üç metre olacak. Mangal yakılabilecek.