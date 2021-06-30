Normal dönem başlıyor! Hayatımız değişecek! O yasaklar kalkıyor…
Türkiye’nin beklediği gün geldi. Koronavirüs yasakları yarın bitiyor. Koronavirüsle mücadelede aşılama ve tedbirlerle vaka sayılarında meydana gelen düşüşün ardından hayata geçirilen kademeli normalleşmede üçüncü ve son aşama yarın başlıyor. İşte İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, 1 Temmuz’dan itibaren sona erecek ve devam edecek salgın tedbirleri…
30 Haziran 2021, Çarşamba 08:02 Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği normalleşme kararlarını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasıyla 1 Temmuz'dan itibaren girilecek normalleşme sürecinin detayları belli oldu. Genelgede kafe, restoranların açılış-kapanış saatleriyle, nişan-düğün gibi organizasyonların nasıl yapılacağına dair tüm detaylar verildi. İşte 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme adımları:
- Tüm sokak kısıtlamaları ve şehirler arası seyahat sınırlamaları kaldırılacak.
- Tüm işyerleri, daha önce olduğu gibi ruhsatlarına uygun saatler arasında açık kalabilecek.
- Kapalı yüzme havuzları, sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları açılacak.
- İşyerlerinde saat 24.00’ten sonra canlı ya da kayıttan müzik yayını yapılamayacak.
- Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu sorgulaması, maske takma tedbirleri sürecek. Masalar arası mesafe 1.5 metre olacak. Aynı masada oturan kişi sayısı sınırlanmayacak
- Kahvehanelerde taş ve kağıt oyunları oynanabilecek. Masalar arası mesafe 1.5 metre olacak, müşteriler maske takacak.
- Nargile kafeler kapalı kalacak, hiçbir yerde nargile servisi yapılmayacak.
- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, açık alanda kişi başı en az 4 metrekare, kapalı alanda ise 6 metrekare şartı ile düzenlenebilecek. Maske zorunlu olacak
- Şehiriçi veya şehirler arası toplu taşıma araçlarında yolcu kapasite sınırlaması kaldırılacak, maske takmak zorunlu olacak. Her yaştakiler kısıtsız seyahat edebilecek.
- Kamu kurum ve kuruluşları normal mesai düzenine dönecek.
- Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare şartı sürecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak. Saat 24.00’ten sonra müziğe izin verilmeyecek.
- Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler artık yapılabilecek.
- Piknik ve mesire alanları metrekareye 4 kişi düşecek şekilde planlanacak. Masalar arası en az üç metre olacak. Mangal yakılabilecek.