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Zihin Sağlığı Normale dönüş korkusu: Koronafobi

Normale dönüş korkusu: Koronafobi

Zihin Sağlığı

Normale dönüş korkusu: Koronafobi

Sosyal hayatın corona virüs yayılımı için tehlikeli olması, yeni bir korku sendromu yarattı: Koronafobi. Bu sendrom normal hayata dönüş korkusu taşıyanlarda görülüyor. İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Ipsos MORI, koronafobi bilançosunu araştırdı. İşte, eski düzene dönmekten endişe duyan insanların oranları...

02 Mayıs 2020, Cumartesi 08:45 Son Güncelleme:
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  • YÜZDE 67: Konser gibi kalabalık sosyal etkinliklere katılmak istemiyor. 
  • YÜZDE 61: Toplu taşıma kullanmaktan kaygılanıyor. 
  • YÜZDE 61: Lokanta ve kafelere gitmek istemiyor.
  • YÜZDE 48: Çocuklarını okula göndermek istemiyor. 
  • YÜZDE 43: Mağazalardan alışveriş yapmak istemiyor. 
  • YÜZDE 39: Marketlerden alışveriş yapmak istemiyor. 
  • YÜZDE 35: İş yerine dönmek istemiyor. 
  • YÜZDE 33: Arkadaşları ve akrabalarıyla ev dışında görüşmek istemiyor.
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