Normale dönüş korkusu: Koronafobi
Sosyal hayatın corona virüs yayılımı için tehlikeli olması, yeni bir korku sendromu yarattı: Koronafobi. Bu sendrom normal hayata dönüş korkusu taşıyanlarda görülüyor. İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Ipsos MORI, koronafobi bilançosunu araştırdı. İşte, eski düzene dönmekten endişe duyan insanların oranları...
02 Mayıs 2020, Cumartesi 08:45 Son Güncelleme:
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- YÜZDE 67: Konser gibi kalabalık sosyal etkinliklere katılmak istemiyor.
- YÜZDE 61: Toplu taşıma kullanmaktan kaygılanıyor.
- YÜZDE 61: Lokanta ve kafelere gitmek istemiyor.
- YÜZDE 48: Çocuklarını okula göndermek istemiyor.
- YÜZDE 43: Mağazalardan alışveriş yapmak istemiyor.
- YÜZDE 39: Marketlerden alışveriş yapmak istemiyor.
- YÜZDE 35: İş yerine dönmek istemiyor.
- YÜZDE 33: Arkadaşları ve akrabalarıyla ev dışında görüşmek istemiyor.
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