Normalleşme başladığı gibi gece kulüplerine akın ettiler

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Corona virüs nedeniyle karantina uygulayan ve pek çok yeri kapatan ülkeler, vaka ve ölü sayılarının azalması ile normalleşme sürecine geçmeye başladı.

Normalleşme uygulaması kapsamında bazı ülkelerde bar, restoran, pazar yerleri, oteller, müze ve ibadet yerleri sınırlı şekilde yeniden açıldı.

Bu ülkelerden biri de Ukrayna. 18 bin 291 corona virüs vakası bulunan ülkede, corona virüs kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, bazı gece kulüpleri de kapılarını açtı.

Ancak eğlence mekanlarına giden vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması, tepkiye neden oldu.

Başkent Kiev'de corona virüs kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından faaliyete başlayan bazı ünlü gece kulüplerinde, salgın tedbirlerinin çoğuna uyulmadığı dikkat çekti.

Televizyon kanallarında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dinyeper Nehri'nin kıyısındaki ünlü bir gece kulübünde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

Tüm masaların dolu olduğu, yalnızca işletme çalışanlarının tıbbi maske taktıkları, ziyaretçilerin dans pistinde ve masalarda birbirlerine çok yakın mesafede eğlendikleri dikkat çekti.

Normalleşme kuralları

Ukrayna'da corona virüs kısıtlamaları 11 mayıs tarihinde hafifletilmeye başlandı. Bu tarihten itibaren, cafe ve restoranların yalnızca açık havada ve masalar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde hizmet vermeleri gerekiyor. Bir masanın başında en fazla 4 kişinin oturmasına izin veriliyor. Faaliyet göstermesine izin verilen işletmeler arasında gece kulüpleri ise bulunmuyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 57'si sağlık çalışanı, 32'si çocuk 433 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 18 bin 291'e ulaştığını bildirdi.

Vakalardan 3 bin 569'unun sağlık personeli olduğunu aktaran Stepanov, ölenlerin sayısının 17 artarak 514'e, iyileşenlerin sayısının da 210 artarak 5 bin 116'ya yükseldiğini kaydetti.

Virüsten 2 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde, 38 kişide daha Covid-19 tespit edildiği, iyileşlenlerin sayısının 76'ya ulaştığı ve 206 kişinin de karantinada tutulduğu belirtildi.

Ukrayna’da corona virüs vakalarının en yoğun olduğu yerlerin başında, Avrupa’da mevsimlik işçi olarak çalışan kişilerin yaşadığı Batı Ukrayna illeri ile, başkent Kiev bulunuyor.

Ukrayna yönetimi, şehirler arası yolcu taşımacılığını Haziran ayında, uluslar arası uçak seferlerini ise temmuz ayında başlatmayı planlıyor.

Ukrayna Cumhutbaşkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz günlerde açıklamada, Ukrayna’da karantina önlemlerinin 22 Mayıs’tan itibaren yumuşatılacağını bildirmişti.



