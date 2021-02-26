Ekonomi Normalleşme 'İstanbul'dan başlasın' önerisi

Normalleşme 'İstanbul'dan başlasın' önerisi

Ekonomi

Normalleşme 'İstanbul'dan başlasın' önerisi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kademeli normalleşmenin İstanbul'dan başlaması önerisinde bulundu

26 Şubat 2021, Cuma 07:27 Son Güncelleme:
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Türkiye’de 1 Mart’tan itibaren vaka sayıları düşen illerde kademeli normalleşmenin başlayacağı açıklanmıştı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kademeli normalleşme adımlarının 15 milyon nüfusa sahip olan ve ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 31’ini oluşturan İstanbul ekonomisi için ayrıca önemli olduğunu vurguladı.

SAĞLIK TEDBİRLERİ

Şekib Avdagiç, “İstanbul’da restoran ve kafelerin de dahil olduğu hizmetler sektörüne verilecek en büyük teşvik, 1 Mart’ta kademeli normalleşmeye geçmek olacaktır. Kademeli normalleşmenin, sağlık tedbirleri de ihmal edilmeden İstanbul’dan başlaması salgın hasarının telafisi için ülkemize kazanç olur” diye konuştu.

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