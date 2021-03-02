Türkiye Normalleşme kararlarını halay çekerek kutladılar

Normalleşme kararlarını halay çekerek kutladılar

Türkiye

Normalleşme kararlarını halay çekerek kutladılar

Yapılan Kabine Toplantısı sonrası normalleşme adımlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Düzce'de lokanta işleten bir grup esnaf normalleşme kararlarını halay çekerek kutladı.

02 Mart 2021, Salı 07:22 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kontrollü normalleşmeye dair açıklamaları Türkiye genelinde sevinç yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yüksek riskli iller hariç Düzce’nin de içinde olduğu illerde lokanta, kafe ve kahvehane gibi yerlerin hafta sonu cumartesi dahil olmak üzere sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında açık olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte Düzceli esnaf sosyal mesafeyi koruyarak halaylı kutlama yaptı.



Halaylı kutlamaya katılan şef aşçı Ekrem Karabulut, karara çok sevindiklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız uzun süredir beklediğimiz haberi verdi. Onun için halay çektik. Sabah 07.00 akşam 19.00 olan çalışma saatlerimizi açıkladı. Kısıtlı olsa bile bizim için beklediğimiz haberlerin başında geliyordu, buna çok sevindik. Cumartesi günleri de açık olması bizi ayrıca mutlu etti, çok sevinçliyiz. Sosyal mesafeyi ne kadar iyi korursak, maskelerimizi takarsak, hijyenik ortamı korursak bu süreç daha da kısalacaktır” dedi.

DHA


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