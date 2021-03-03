Normalleşme sonrası gözler ilk Bilim Kurulu toplantısında

1 Mart tarihinde Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme ile ilgili önemli adımları duyurmuştu. Türkiye'de iller risk gurubuna göre 4'e ayrıldı. İller düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olmak üzere mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkler ile haritada işaretlendi.

Dün başlayan normalleşme adımları sonrasında ise ilk Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17:00'de yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak olan toplantı sonrası yazılı bir açıklama paylaşılacak.

İLLERİN RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER(KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.







