Türkiye Normalleşme sonrası kritik uyarı: Yeniden kapanma süreci yaşanabilir

Normalleşme sonrası kritik uyarı: Yeniden kapanma süreci yaşanabilir

Türkiye

Normalleşme sonrası kritik uyarı: Yeniden kapanma süreci yaşanabilir

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla restoran ve kafelerde müşteriler ağırlanmaya başlandı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, halkı, rehavete kapılmamaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

03 Mart 2021, Çarşamba 21:37 Son Güncelleme:
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Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, turuncu renkte yüksek riskli kategoride olan turizmin gözde merkezi Bodrum’da, kontrollü normalleşmeyle lokanta ve kafelerde müşteriler ağırlanmaya başladı. Vatandaşlar özellikle sahilde ve marinada bulunan işletmeleri tercih etti. Koronavirüs tedbirlerine göre müşterilerini ağırlayan işletmelerde tadilat yapıldığı da gözlendi.

Bazı işletmelerde yoğunluk yaşandığı ve müşterilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

''Kurallara uymasalar kapatma yoluna gideceğiz''

Bodrum Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Ticaret Odası kontrollü normalleşme süreci ile açılan işletmelerin belirtilen kurallara uymaları çağrısında bulunarak, tedbirlere uyulmaması durumunda tekrar kapanma süreci yaşanabileceği konusunda uyardı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının katılımı ile sağlanacak. Amacımız kimseyi kapatmak veya ceza yazmak değil. İşin ucunda sağlık var, biz de yayınlanan genelge doğrultusunda kurallara uymayan işletmelerimize önce ikaz ikinci kez para cezası yine kurallara uymasalar kapatma yoluna gideceğiz" dedi.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Kocadon, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte açılan işletmelerin belirtilen kurallara uymaları çağrısında bulunarak, tedbirlere uyulmaması durumunda yeniden kapanma süreci yaşanabileceği konusunda uyardı.

DHA

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