Türkiye Normalleşme süreci için 13 yeni rehber paylaşıldı

Normalleşme süreci için 13 yeni rehber paylaşıldı

Türkiye

Normalleşme süreci için 13 yeni rehber paylaşıldı

Sağlık bakanlığı tarafından normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirler için 13 rehber daha paylaşıldı.

15 Mayıs 2020, Cuma 09:32 Son Güncelleme:
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Normalleşme sürecinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı.

13 rehberin listesi şöyle:

  • COVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler
  • COVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler
  • COVID-19 Kapsamında Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri
  • COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri
  • COVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
  • COVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler
  • COVID-19 Kapsamında Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
  • COVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
  • COVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler
  • COVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler
  • COVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler
  • COVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler
  • COVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler


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