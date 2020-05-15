Normalleşme süreci için 13 yeni rehber paylaşıldı
Sağlık bakanlığı tarafından normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirler için 13 rehber daha paylaşıldı.
15 Mayıs 2020, Cuma 09:32 Son Güncelleme:
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Normalleşme sürecinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı.
13 rehberin listesi şöyle:
- COVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler
- COVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler
- COVID-19 Kapsamında Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri
- COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri
- COVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
- COVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler
- COVID-19 Kapsamında Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
- COVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler
- COVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler
- COVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler
- COVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler
- COVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler
- COVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler