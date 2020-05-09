Normalleşme süreci takvimi netleşmeye başladı

Normalleşme aşamasında en önemli noktalardan birisi 4 aşamalı plan oldu. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. İşte o aşamalara göre hayatın bazı alanlarındaki normalleşme planı:

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

Pazaryerlerinde yasak

Pazaryerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs’ta açılacak. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran’da açılacak. Pazaryerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı’da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazaryerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verilecek.

Pazaryerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

65 yaş üstü kişiler

65 yaş ve üstü ilk kez yarın 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa adım atacak. Salgının seyrine göre bu yaş grubuna yeni sürprizler olabilir. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler.

Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.

11 Mayıs’ta açılması planlanan AVM’lerde maske takma, ateş ölçme ve sosyal mesafe gibi sıkı kurallar uygulanacak. Tehlike geçene kadar valeler hizmet dışı olacak. Çünkü en riskli bölüm burası, dolayısıyla vatandaş arabasını kendisi park edecek.

AVM'ler UV korumalı dezenfektan

T.C. numarasına göre AVM’ye giriş gibi bir uygulama mümkün görülmüyor. Bunun için AVM’ler arasında ortak sistem olması gerekiyor ki böyle bir sistem yok. AVM’lere ultraviyole ışınlarla 30 gün korumalı dezenfektanı önerildi. Bazı AVM’ler girişler, koridorlar, tuvaletler gibi tüm ortak kullanım alanlarında UV korumalı dezenfektan kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin. 28 bin öğretmen atamasıyla ilgili verdiği yanıt, "20 bin öğretmenin ataması yapılırken pandemi yoktu, süreç normal prosedürle işledi. Mart sonu göreve başlayacaklardı. Okullara zorunlu olarak ara verilip, sokağa çıkma ve 33 ile giriş çıkış yasaklanınca göreve başlamaları okulların yeniden açılışına bırakıldı. Şu anda bu öğretmenlerin başlaması için okul, sınıfın açık olması gerekiyor. Okullar açılır açılmaz mesleki eğitim seminerlerine katılıp görevlerine başlayacak ve maaşlarını alabilecekler" oldu.

Kreşlerin büyük kısmı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı. Bağımsız anaokulları ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 Haziran sonrasında Bilim Kurulu da onay verirse kreş ve anaokullarını açmayı düşünüyor. Özellikle çalışan annelerin mağdur olmaması için.

İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak. Bulaşıyı önlemek için orta koltukların boş tutulması başta olmak üzere tedbirler alınacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.

Seyahat karnesi

Yurtdışı uçuşlarda yolculara, pasaport gibi seyahat karnesi çıkarılacak. Bu yolcuların karnesinde gittikleri şehirler, kaldıkları yerler, kaç gün kaldıkları ayrıntılı olarak yazılacak. Olası bir vaka durumunda yolcunun kaldığı yer, çevresinde temas ettiği kişiler bu kapsamda saptanabilecek. Ülkelerin getirdiği kurallar dikkate alınacak. Test yapılmasını zorunlu tutan ülkelere gidecekler bu kurala uymak zorunda olacaklar ve test sonuçları karnelerine yazılacak. Havalimanında sürekli ve değişik dillerde anonslar yapılarak kurallar hatırlatılacak.

Yabancı yolcularda ise özel sağlık sigortası önkoşulu aranacak. Havalimanına giren yolcu ve çalışanların termal kameralar ile vücut sıcaklığı ölçümleri yapılacak. Havalimanında yolcular için önlemler alındı. Check-in kontuarlarında camekan konulacak, bir yolcudan fazlasının yaklaşmasına izin verilemeyecek. Yolcular güvenlikten geçerken koruma mesafesini koruyacak ve bu durum sürekli denetlenecek. Yurtiçinde sefer sayılarının ilk etapta yüksek olmaması, günlük 1200 uçuşun, bu dönemin başında 300 ile başlanması planlanıyor.

Spor salonlarının açılması

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.

Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

Hüriyet

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