Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında; bakanlıklar, Diyanet, YÖK gibi kuruluşlardan hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda atılacak adımlar ele alınıyor.

Bayram sonrası normalleşmenin, “yüzde 100 normalleşme” olmayacağına dikkat çekiliyor. Aşı ortaya çıkana kadar hayat tamamen normale dönemeyecek, bu nedenle kademeli bir geçiş dönemi söz konusu olacak. İşte Milliyet'ten Kıvanç El'in haberi...

Erdoğan açıklayacak

Tüm alanlarda ortaya çıkan planlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dönem dönem açıklanacak.

İlk aşama AVM

İlk aşamada AVM’lerde bulunan mağazaların mayıs ortasında açılmaya başlayabileceği ancak AVM’lerdeki restoran ve çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı kararıyla açılabilecek.

Restoran ve barlar

AVM dışındaki restoranlar ve barların da oturma düzeni güncellenerek açılabileceği ancak disko ve benzeri konser alanı içeren mekanların ise bir süre daha açılmayacağı belirtiliyor.

Spor merkezleri

Spor merkezlerinin de yaz sonuna kadar kapalı kalmasının beklendiği belirtildi.

Konser, tiyatro

Yaz aylarında belediyeler ve yerel yönetimler tarafından organize edilen konser, tiyatro ve benzeri toplu etkinliklere de izin verilmeyecek.

Otellere sertifika

Dünyada ilk kez uygulanacak sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor.

Seyahat yasağı

Seyahat yasağının bayram sorası da bir süre daha sürmesi ancak izinlerin kolaylaştırılması planlanıyor.

Okullar

Okulların da yaz aylarında açılmayacağı ifade ediliyor.

Camiler

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bayram namazının önlemler alınarak kılınabilmesi için çalışma yaptığı ancak buna izin verilmesinin “şu aşamada” pek mümkün olmadığı değerlendiriliyor. Diyanet’in camilerde aralıkların korunabileceği, bahçelerde önlem alınabileceği yönünde taahhütler verdiği öğrenildi.

4 aşama izlenecek

4 aşamalı normalleşme haritası izleneceK:

Buna göre aşamalar şu şekilde öngörülüyor:

Aşama 0 (Hazırlık dönemi) 4-26 Mayıs 2020

Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020

Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020

Aşama 3: 1 Ocak 2021-Kovid 19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih

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