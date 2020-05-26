Haftalardır 31 ilden başlayarak sokağa çıkma yasakları geldi. Corona virüs vakaları azaldıkça bu illerin sayısı 15 büyükşehire kadar indi. Fakat Ramazan Bayramı nedeniyle önlem açısından sokağa çıkma yasakları 81 ilde uygulandı. Milyonlarca kişi corona virüsten bir an önce kurtulmak isterken 'Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Normalleşme süreci ne zaman?' sorusu epey bir soruluyor.

"Biraz daha sonra olmasını bekliyoruz"

Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yeni normale geçerken önlemlerin adım adım kaldırılacağını, nüfusu yoğun şehirlerde vaka ve ölüm sayılarının bir bütün olarak değerlendirilerek karar verileceğini aktardı. Prof. Dr. Özkan, "Yeni normale geçerken Ankara, İstanbul, İzmir gibi nüfusu yoğun olan şehirlerimizde geçişlerin biraz daha sonra olmasını bekliyoruz" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, corona virüs salgını çıktığında okulların kapanması, bazı işyerlerinin vardiyalı çalışmaya geçmesi, 65 yaş üstü nüfusun evde kalması gibi adım adım bazı önlemlerin alındığını hatırlatarak, Türkiye’nin 11 Mayıs’tan itibaren ise yeni normal döneme adım attığını söyledi.

Yasaklar adım adım kaldırılacak

Yeni normal döneme geçişte alınan önlemlerin adım adım kaldırılacağını belirten Prof. Dr. Özkan, şu anda 15 ilde seyahat kısıtlamasının olduğunu, bayramda ise 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının olumlu etkilerinin olacağını ifade etti. Prof. Dr. Özkan, "11 Mayıs’ta başlayan bu adımlara 4-8 hafta içerisinde adım adım devam edeceğiz. Bunları planlarken 'şu il yarın açılır bu il 3 gün sonra açılır' diye bir şey söz konusu değil, verileri takip etmemiz gerekiyor. Vaka sayımız nasıl gidiyor, ölüm sayıları nasıl gidiyor, iyileşen sayısı vaka sayısının üstünde mi bütün bunları takip ederek, hatta il il değerlendirmek gerekiyor. Türkiye’deki olguların yaklaşık yüzde 60'ı İstanbul'da. İstanbul belki biraz daha geç bu sürece adım atabilir. Vaka sayılarını ve ölüm sayılarını, virüsün bulaştırıcılık kat sayısını da inceleyerek ilerlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ankara İstanbul İzmir'de geçişler daha sonra

Conona virüs salgınına yakalananların hepsinin belirti göstermediğini, bazı kişilerin asemptomatik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan, yeni normale geçerken onlarla karşılaşma ihtimali olduğu için kısıtlamaların kaldırılması konusunda nüfusu yoğun şehirlerde vaka ve ölüm sayılarının bir bütün olarak değerlendirilerek karar verileceğini anlattı. Prof. Dr. Özkan, "Nüfus yoğunluğu çok önemli. Çünkü bu yeni normale geçerken vaka sayısına, ölüm sayısına bakarken nüfusu yoğun olan şehirleri de çok dikkate alacağız. Bunlar arasında Ankara, İstanbul, İzmir gibi nüfusu yoğun olan şehirlerimizde geçişlerin biraz daha sonra olmasını bekliyoruz. Bütün bunların ayrıntılı değerlendirilmesi gerekecek" dedi.

Normalleşme takvimi nasıl olacak?

Normalleşme sürecinin nasıl işeyeceği merak edilirken, haziran ayı normalleşme planının ayrıntıları da belli olmaya başladı. 'Ne zaman normale döneriz?' sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamalarla açıklandı. Buna göre, bayramdaki 4 günlük sokak yasağının ardından günlük vaka sayısını 500’e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse haziranda yeni gevşeme kararları gündeme gelecek.

Normalleşme süreci nasıl işleyecek?

Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500’e düşeceği öne sürülüyor.Vaka sayısının 500’ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların “toplum yorgunluğu” yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, “Vakaların kaynağını bildiğimiz noktaya geldik. Bir yerde bir artış varsa hemen nedenini buluyoruz. Hemen o çevrede önlem alıp durumu kontrol altına alabiliriz” diyor.

Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.

Restoranlar ne zaman açılacak?

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.

Pazarlar ne zaman açılacak?

Pazaryerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs’ta açıldı. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran’da açılacak. Pazaryerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı’da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazaryerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verildi.Pazaryerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

Ehliyet kursları 1 Haziran sonrası

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.











