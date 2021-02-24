Normalleşmede formül belli oldu: 100 binde 35’e inen açılacak!

COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart’tan itibaren başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, “1 Mart itibarıyla süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak” paylaşımında bulunmuştu. İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek.

ORTA RİSKLİ İLLERDE KONTROLLÜ AÇILMA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, umut verici konuştu. “Normalleşmenin ayak seslerini duymaya başladık” diyen Turan, “Yüz binde 10’un altında vaka sayısı olan illerde kişiler, kendi tedbirlerini uygulamaya devam ederek, hijyen kurallarına uyarak, açılmaya başlayacak. Ancak yüz binde 35’e kadar olan illerde kontrollü açılma olacak. Örneğin önce küçük işletmeler açılacak. Ancak bunun üzerinde olan illerde açılma şimdilik zor görünüyor” dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE ÖNCE ANKARA

Yasaklamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir’den daha öncelikli olacak. Çünkü önceki gün yayınlanan son haritaya göre Ankara’da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39. Oranı 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir’in ise biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Prof. Dr. Turan bu illerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Ankara’da vaka sayısı yüz binde 35 yani 5.5 milyon nüfusta haftalık bin 925 vaka demek. Bu durumda Ankara, düşük riskle-riskli arasında bir çizgide duruyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri ile restoranların açılması noktasında Ankara, İstanbul ve İzmir’den önce kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Maalesef İstanbul, İzmir’de vaka sayıları geçmişe oranla azalmakla birlikte, kriterlere uyum henüz istenen seviyede değil.”

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN HAKKÂRİ VE ŞIRNAK

Vaka sayısı yüz binde 10’un altında olan iller 1 Mart itibarıyla hemen normalleşmeye başlayacak. Bu illerin başında ise Hakkâri (3.21) ve Şırnak (3.91) geliyor. Prof. Dr. Turan, “Hakkâri ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10’un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olacak” dedi.

RENKLERE GÖRE, KADEME KADEME

Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. O kriterler şöyle olacak:

DÜŞÜK RİSK (MAVİ): Yüz binde 10’un altında vaka görülen iller

ORTA RİSK (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

YÜKSEK RİSK (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

ÇOK YÜKSEK RİSK (KIRMIZI): Yüz binde 100’ün üstünde vaka seyri görülen iller.

KARADENİZ ALARM VERİYOR

Son haritaya göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz’de. Ordu’da her 100 bin kişiden 228’inde virüs tespit edildi. Ordu’yu Giresun (217.51), Trabzon (207.54), Samsun (102.94) ve Rize (200.08) takip etti. En riskli il Ordu’da Valilik, dün aldığı ek kararla, misafirliğe gitme, taziye ziyareti ve gün gibi sosyal aktivitelere izin verilmeyeceğini duyurdu. (Hürriyet)