Türkiye Normalleşmenin başladığı ilk gün İstanbul'da metro ve otobüs duraklarında yoğunluk

Normalleşmenin başladığı ilk gün İstanbul'da metro ve otobüs duraklarında yoğunluk

Türkiye

Normalleşmenin başladığı ilk gün İstanbul'da metro ve otobüs duraklarında yoğunluk

İstanbul'da normalleşme döneminin başladığı ilk gün metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk görüldü. İstanbul'da 17 günlük normalleşmenin ilk gününde trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 09:31 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminin bitmesiyle bugünden itibaren Kademeli Normalleşme uygulamasına geçildi. İstanbul’da trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk olduğu görüldü.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan 17 günlük 'Tam Kapanma' dönemi bu sabah itibariyle yerine 'Kademeli Normalleşme' sürecine bıraktı. Sabah 08.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 40'ları gösterdi.

Trafikte bir aksama yaşanmazken otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk olduğu görüldü.


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