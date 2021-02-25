Normalleşmeye teşvikli geçiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart’a kadar uzattıklarını açıklamıştı.

KADEMELİ BAŞLAYACAK

Resmi Gazete’de de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 31 Ocak 2021’e kadar başvuru yapmış olan işyerleri için Kısa Çalışma Ödeneği süresi 31 Mart 2021’e kadar uzatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak normalleşmenin başlayacağını açıkladı. Hem bu dönemde hem de Kısa Çalışma Ödeneği’nin bitiminden itibaren işverenin imdadına normalleşme desteği yetişecek. İşçisini çalıştırmaya devam eden işveren ayda 1.341 liraya kadar normalleşme desteği alacak.

30 HAZİRAN’A KADAR

Kafe, lokanta, kahvehane başta olmak üzere faaliyetleri durdurulan işyerlerinin tekrar faaliyete başlamasıyla istihdamı da korumayı amaçlayan normalleşme destekleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar sağlanacak. Daha önce 31 Aralık’ta sona erecek bu süre uzatılmıştı. İhtiyaç halinde tekrar uzatılması gündeme gelebilir.

DAHA ÖNCE YARARLANANLAR...

Normalleşen işverenlere işçi başına günlük 44.72 lira, aylık 1.341 liraya kadar destek sağlanacak. Normalleşme desteği sadece özel sektör işverenlerine ait işyerlerine veriliyor. Daha önce kısa çalışmayı veya ücretsiz izni sona erdirip normalleşme desteği alan sonra yeniden kısa çalışma ya da ücretsiz izin uygulamasına geçen işverenler, önceki ve sonraki toplam destek süresi 6 aya tamamlanıncaya kadar yeniden normalleşme desteği alabilecekler.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Destek süresi, işçinin kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen süresi üzerinden hesaplanıyor. Ayda 30 gün boyunca kısa çalışma yapan işçi için 30 günlük destek verilirken, işyerinde faaliyetleri 3’te 1 oranında azaltarak kısa çalışma yaptırılan işçi için ise ayda 10 günlük destek veriliyor. Normalleşme desteğinden yararlanmak için ‘e-SGK/İşveren’ sistemi üzerinden ‘4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsü seçilerek başvuru yapılıyor.



