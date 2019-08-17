Norveç prensesi ocakbaşına geçti

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya’nın kızı Prenses Martha Louise, evlilik hazırlığı içinde olduğu Amerikalı nişanlısı Shaman Durek ile geldiği ilçede tatilini sürdürüyor.

BÜTÜN KEBAPLARIN TADINA BAKTI

Bodrum Milta Marina içindeki bir ocakbaşı restoranına nişanlısı ile gelen Louise, burada hemen hemen bütün kebap çeşitlerinin tadına baktı.

Bir ara ocakbaşına da geçen Louise ve nişanlısı, restoran sahibi ve kebap ustalarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Prenses ve nişanlısı, restoranın şeflerinden de kebaplar konusunda bilgi aldı.

AA