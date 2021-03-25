Futbol Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

Futbol

Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

Norveç ile Türkiye, 2022 Dünya Kupası eleme maçında karşılaşacak. Grubun ikinci maçında iki ekip Cumartesi akşamı 20:00'de kozlarını paylaşacak.

25 Mart 2021, Perşembe 13:26 Son Güncelleme:
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç, Türkiye'yi ağırlayacak. Cumartesi akşamı 20:00'de başlayacak maçın hakemi ise İspanyol Alejandro Hernandez oldu.

38 yaşındaki hakem, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’ya Vodafone Park’ta 2-1 yenildiği karşılaşmayı yönetmişti.


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