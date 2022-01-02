Moda Norveçli model markaların büyük beden hilesini anlattı

Norveçli model markaların büyük beden hilesini anlattı

Moda

Norveçli model markaların büyük beden hilesini anlattı

Norveçli model Karoline Bjornelykke, TikTok hesabından, moda endüstrisinin gerçekçi olmayan beden algısını anlattı. Model, 'Markalar, gerçek dışı güzellik standartları oluşturacak şekilde boyun ve yüzün zayıf görünmesini istiyor' dedi.

02 Ocak 2022, Pazar 16:11 Son Güncelleme:
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Norveçli bir model, çalıştığı bazı markaların büyük beden kıyafetlerde kendisiyle çalışırken kıyafetin içine vücudunu büyütecek pedler giymesini istediğini anlattı. Model, "Çünkü markalar, gerçek dışı güzellik standartları oluşturacak şekilde boyun ve yüzün zayıf görünmesini istiyor" dedi.

The Independent'ta yer alan habere göre, Norveçli model Karoline Bjornelykke, TikTok hesabından, moda endüstrisinin gerçekçi olmayan beden algısına dair bir örnek daha sundu.

Avrupa Birliği standartlarına göre 38/40'a karşılık gelen, İngiltere'de 10/12 olarak kabul edilen bedenle "büyük beden" olarak kabul edildiğini söyleyen model, 16 beden ve üzeri kıyafetlerin tanıtımı için iş aldığında, vücudunu daha da büyük göstermesinin istendiğini anlattı.

Kendisinden neden bunun istendiğini anlatan model "Çünkü markalar, gerçek dışı güzellik standartları oluşturacak şekilde boyun ve yüzün zayıf görünmesini istiyor" dedi.

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