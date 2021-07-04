Norveç’teki fenomenler filtreli gönderileri belirtmek zorunda

Norveç’te yetkililer, beden dismorfik bozukluğuna karşı mücadele kapsamında, sosyal medya platformlarında ortaya çıkan gerçek dışı güzellik standartlarını yok etmek için yeni düzenlemelere imza attı.

Norveç’teki yeni bir yasa, reklamverenlerin ve sosyal medya fenomenlerinin, görüntülerin rötuşlanıp rötuşlanmadığını açıklamadan tanıtım fotoğraflarını çevrimiçi paylaşmalarını yasa dışı hale getiriyor. Yeni yasa, Norveç’in meclisinde 72-15 oyla kabul edildi. Kanun hükmünde kararnameye göre Norveç Kralı’nın karar vermesiyle yürürlüğe girecek.

Yasa reklamveremleri ve gönderileri karşılığında ödeme ya da başka bir fayda sağlayan kişileri ilgilendiriyor. Norveç’teki influencer ’lar sponsorlu gönderilerinde filtre ya da photoshop kullandığında tüm sosyal medya sitelerinde bunu belirtmek zorunda olacak.

Değişiklik, kişinin görünüşünü değiştiren Snapchat ve Instagram filtreleri gibi resim çekildikten sonra ve öncesinde yapılan düzenlemeler için açıklama yapılmasını gerektiriyor.

Norveç Çocuk ve Aile Bakanlığı, söz konusu yasanın neden getirdiğini de açıklıyor. Detaylara göre, özellikle genç kızlar arasında anoreksiya hastalığı üçüncü en yaygın ölüm nedeni. Sosyal medya platformlarındaki filtreli fotoğrafların da genç kızların psikolojisini etkilediği belirtiyor.

Bakanlık, ayrıca, “Gençler, diğer şeylerin yanı sıra, reklam ve sosyal medya aracılığıyla iyi görünmeleri için büyük bir baskıya maruz kalıyor ve sergilenen modeller genellikle dijital olarak rötuşlanıyor” dedi.