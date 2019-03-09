Nostalji böyle olur: 44 yıl sonra aynı yerde aynı poz

Manisa Turgutlu'daki Cumhuriyet İlkokulu’nun 5-B sınıfından 44 yıl önce mezun olan 23 öğrenci, öğretmenleri Cevriye Erdoğan ile okul bahçesinde buluştu. Cevriye Erdoğan’ın öğrencileriyle sohbet edip hasret giderdiği buluşma, zaman zaman duygusal anların yaşanmasına da neden oldu. Yanlarında o tarihte okul merdiveninde çekilen fotoğrafı da getiren eski mezunlar, öğretmenleriyle aynı merdivende aynı pozu verdi.

'SENEYE BULUŞMAK İÇİN SÖZLEŞTİK'

Öğrencilerden Meral İşlek Karaarslan, "Dilek Keskin Moralıgil isimli arkadaşımız bu fikri ortaya attı. Bizler de yaşayan arkadaşlarımızı telefonla arayıp konuyu aktardık. Bugün bir araya geldik. Öğretmenimizi de aradık. O da geldi. Sınıfımızda, okul önünde hatıra fotoğrafları çekilip hep birlikte yemek yedik. Seneye aynı yerde buluşmak üzere sözleştik" dedi.

Doğan ÇİZMECİ / DHA