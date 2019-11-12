Nostalji duygumuzu kabartan 10 dizi

Takvimler 11 Şubat 2004 tarihini gösteriyordu. ATV’de efsane kadrosuyla dikkat çeken bir dizi başlıyordu. Senaryosunu o zamanlar GAG programından tanıdığımız Gülse Birsel’in yazdığı, Jale Atabey ve Hakan Algül’ün yönetmenliğini yaptığı Avrupa Yakası, 7’den 70’e tüm Türkiye tarafından sevildi. Beş buçuk sezon ekran macerasını sürdüren dizi, onlarca usta oyuncuyu kadrosunda barındırıyordu. Konuk oyuncu seçimleriyle de yıllarca gündem oldu. Kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizisi olan Avrupa Yakası, yıllar geçse de izleyenlere her seferinde kahkaha attırmayı başarıyor.





Show TV ekranlarında yayınlanan Tatlı Hayat, efsanevi sitcom “The Jeffersons”tan uyarlanmıştı. Haluk Bilginer, Türkan Şoray, Asuman Dabak, Çolpan İlhan ve Neco gibi usta oyuncu kadrosuyla gönüllerde taht kuran dizi 106 bölüm sürdü.





Günümüzde Türkiye’nin en büyük yapım şirketi olan BKM’nin ilk televizyon işi olan Bir Demet Tiyatro, 12 sene boyunca aralıklarla yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ olmak üzere birçok usta oyuncuyu barındıran Bir Demet Tiyatro'nun efsaneler arasındaki yeri bir hayli sağlam.





2000’li yılların başlarında TRT’te üç sezon yayınlanan dizi, günümüzde bile özlemle hatırlanıyor. Bir grup şehirli kız öğrenci ile taşralı erkek öğrencinin aynı evde kiracı olmasını anlatan dizi, finalinin ardından 16 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün internetten izleyenlere güzel vakit geçirtiyor.





Gani Müjde’nin kaleminden çıkıp dört sezon boyunca ekranlarına gelen Hayat Bilgisi, Perran Kutman’ın oyunculuğu ve şimdi bile çok zorlanmadan hatırlanabilecek karakterleri ile (Afet Hoca, Amil, Mennan, Pikachu Kerem, Kopil Ali, Ortega Sedat, Barbie Gamze, Törpü Yeliz, Var mısın Arif) gönlümüze taht kurmuş yapımlardan.





Türk sinemasının efsaneleri Şener Şen ve Türkan Şoray’ın başrollerini paylaştığı, kebapçı Ali Haydar ve Hanım’ın sevdasını anlatan dizi, en iyi Türk dizileri listelerinin istisnasız hepsinde ilk sıralarda kendine yer buluyor. Sıcaklığıyla bizi kendisine bağlayan dizi, 1998-2001 yılları arasında üç sezon yayınlanmıştı.





Mahalle hissiyatını en iyi yansıtan dizilerden olan Ekmek Teknesi 2002-2005 arasında ATV’de yayınlanmıştı. Osman Sınav’ın yönetmenliğini yaptığı dizi, Savaş Dinçel’in oyunculuğu, unutulmaz Heredot Cevdet, Kirli, Cengiz, Korkut ve Jale gibi karakterleri, unutulmaz dizi müziği ile birlikte efsane sıfatını en fazla hak eden yapımlardandı.





Ülkemizin en önemli mizah yazarlarından olan Atilla Atalay’ın kaleminden çıkan dizide Hasibe Eren, Sıdıka tiplemesi ile akıllara kazındı. Annesi, babası ve abisi ile yaşayan Sıdıka’nın yaşadığı komik maceraları anlatan dizi, 1997’den 2003’e kadar sürdü.





Kenan Işık, Gülben Ergen, Seray Sever ve Haldun Dormenli kadrosu ile unutulmazlar arasında yer alan dizi 61 bölüm sürdü. Show TV’de yayın hayatına başladı, daha sonra Star TV’ye geçti. Dadı, Amerikan “The Nanny” dizisinin Türkiye uyarlamasıydı.





Böyle bir listede, Türk televizyon tarihinin reyting rekorunu elinde bulunduran Asmalı Konak'tan bahsetmezsek olmaz. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı dizi 2 sezon 54 bölüm yayınlandı. Diziye ek olarak 'Asmalı Konak: Hayat' adında bir sinema filmi de çekildi. Final bölümünde her 100 izleyiciden 80’ine yakını diziyi izlemişti. Bu, Türk televizyon tarihinin kırılması imkansıza yakın rekorlarından biridir.









BONUS:





Sihirli Annem

En Son Babalar Duyar

Evdeki Yabancı

Ruhsar

Beşik Kertmesi

Kadın İsterse

Doktorlar

Charlie İş Başında

Yabancı Damat

Yarım Elma

Cennet Mahallesi

Çiçek Taksi

Aşkım Aşkım

Yılan Hikayesi

Deli Yürek

Lise Defteri

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