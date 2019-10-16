Tuvana Türkay: Not al, hepsini bana söylersin

Formsante Dergisi için çekilen pozunu paylaşan Tuvana Türkay, daha önce de paylaştığı ama sildiği fotoğrafı yeniden yayınladı.

'Ne desem?'

Oyuncunun paylaşımına meslektaşı Onur Tuna da kayıtsız kalamadı. Onur Tuna, “Ne desem?” mesajını yazdı.

Tuvana ise, "Not al, hepsini bana söylersin” yanıtını verdi.

Rol arkadaşıydılar

Tuna ile Türkay, 'Ağır Romantik' filminde birlikte rol almıştı.





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