Not bırakıp canına kıydı!

Tekirdağ Ergene'de anne ve ablasıyla birlikte yaşayan, uzun süredir de işsiz olan Saffet G., gece evde yalnız olduğu sırada tavana bağladığı atkıyla kendisini astı.

Eve gelen ailesi, Saffet G.’yi tavana asılı bulunca jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Saffet G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

'BANA MEZAR YAPTIRMAYIN'

Saffet G.’nin, ailesine "Bana mezar yaptırmayın. Sadece bir mezar taşı olsun. Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Mehmet YİRUN/DHA