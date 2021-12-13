Not bıraktıktan sonra kaybolmuştu! Emekli albaydan acı haber
İzmir'de, bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli albay Doğan Perk'in (87), denizde cansız bedeni bulundu. Doğan'ın vücudunda darp izine rastlanılmazken evinde intihar edeceğine dair not bıraktığı iddia edildi.
13 Aralık 2021, Pazartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Olay bugün saat 15.00 sıralarında Balçova ilçesi İnciraltı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık 112 ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen deniz polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Hava Kuvvetleri'nden emekli Albay Doğan Perk'e ait olduğu belirlendi. Perk'in cesedi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan Doğan Perk'in evine intihar notu bıraktığı iddia edilirken, kendisinden bir süredir haber alınmadığı için yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Azat YILDIZ / İZMİR (DHA)