Ekonomi Noterde yeni dönem! 1 milyar TL'ye yaklaştı…

Noterde yeni dönem! 1 milyar TL'ye yaklaştı…

Ekonomi

Noterde yeni dönem! 1 milyar TL'ye yaklaştı…

Noter ödemelerinde her şey değişiyor. Bakanlık son rakamları duyurdu. Noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesini sağlayan güvenli ödeme sistemi, 1.763 noterlikte uygulanıyor.

19 Ağustos 2021, Perşembe 13:19 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı, geçen yıl noterlerde uygulamaya konulan güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin hacminin, 921 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulamasının sürdüğü belirtildi.

Alım satım işlemlerinin daha güvenli hale geldiği sistemin hayata geçmesiyle 1763 noterlikte kredi kartıyla işlem yapılmaya başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamayla vatandaşların nakit taşınması zorunluluğu ortadan kalktı. Nakit taşıma nedeniyle oluşan riskler ortadan kaldırılırken, ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşlara kolaylık sağlandı. Böylece noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmiş oldu. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin toplam hacmi ise 921 milyon TL'ye ulaştı."

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