28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra ve 29 Ekim Cuma günü tam gün olmak üzere resmi tatil olacak. Bu kapsamda pek çok iş yeri faaliyetlerine ara verecek. Alım, satım ve vekalet işlerinin yapıldığı noterlerin 28 Ekim’de saat kaça kadar açık olduğu merak konusu oldu…

BUGÜN (28 EKİM) NOTERLER AÇIK MI?

Bugün 28 Ekim Perşembe günü noterler her zamanki saatlerinde çalışmaya başlayacak. Ancak, 28 Ekim günü yarım gün resmi tatil olduğu için noterler sadece öğlene kadar çalışacak.

NOTERLER 28 EKİM’DE SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşları resmi tatillerde çalışmalarına ara veriyor. Noterler de bir devlet kurumu olduğu için resmi tatillerde açık olmuyor. 28 Ekim Perşembe gününün yarım gün tatil olması sebebiyle, noterler saat 13.00’e kadar açık olacak. Cuma gününün de resmi tatil olması nedeniyle noterlerde işleri olan vatandaşlar, işlemlerini nöbetçi noter uygulamasıyla cumartesi günü halledebilecekler…

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